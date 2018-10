Jeu concours: des kits Nanoleaf Light Panels à gagner cette semaine !

Kezako les Nanoleafs light panels ?

Chargement en cours...

Bonne chance à tous !

Éclairages connectés sous forme de panneaux lumineux triangulaires, lespermettent de réaliser des ambiances lumineuses sur-mesure, selon les envies des utilisateurs : lever de soleil le matin ou aurore boréale le soir, les panneaux s'assemblent au gré de vos humeurs, sans aucune limite ! Avec le module Rhythm, un accessoire permettant de faire réagir les panneaux lumineux en fonction du son, l'éclairage prend un tout nouveau sens.Chaque panneau lumineux se transformeen temps réel et au gré de votre musique. Couleurs, luminosité et mouvements de lumières, tout est réglable directement sur l'unité de commande des panneaux ou via l'application gratuite Nanoleaf.Pour participer et tenter de gagner un des 2 kits d'éclairage, nous vous invitons à répondre aux 3 questions du quiz ci-après.Si vous ne voyez pas apparaître le formulaire du quiz, cliquez ici