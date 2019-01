IKEA dévoile une prise connectée à 8€ compatible Google Home et Alexa

Une prise connectée à moins de 10 euros

Compatible avec tous les assistants vocaux

Le fabriquant de meubles suédoisse lance à pieds joints dans la maison connectée avec le lancement en novembre prochain d'unepour piloter à distance les appareils électroménagers de la maison.Vendue 8 euros, ou 12 euros avec une télécommande, lavient concurrencer directement le leader incontesté du secteur,, qui propose des produits équivalents à un tarif 3 à 4 fois supérieur. Autant dire que le constructeur souhaite s'imposer massivement dans ce domaine en proposant des prix attractifs à sa clientèle.IKEA propose d'ailleurs la plus large gamme grand public dédiée à la domotique, avec sa marque. Elle regroupe des ampoules connectées ainsi que des spots et des panneaux LED, ainsi que la passerelle indispensable afin de connecter tous ces objets à une box internet.Les produits TRÅDFRI sont compatibles, la solution domotique d'Apple,et. On peut logiquement imaginer que la prise connectée sera également pilotable par ces 3 assistants connectés, via un smartphone ou une enceinte intelligente.Il se murmure également qu'IKEA pourrait se lancer prochainement dans les stores automatiques commandés à distance. Une prise connectée serait le bon moyen d'offrir un peu d'intelligence à ses volets à moindre frais.Le lancement dans les magasins IKEA aura lieu entre le 4 et le 11 novembre, en fonction les points de vente.