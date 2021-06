Le puzzle game atmosphérique Lego Builder's Journey se montre en ray tracing avant sa sortie sur PC et Switch

Développé par Light Brick Studio, Lego Builder's Journey proposait dès décembre 2019 via Apple Arcade un mélange de réflexion et de briques rappelant forcément un certain Monument Valley . À l'aide de briques qu'il faudra faire pivoter et emboiter, l'objectif est de faire avancer un petit personnage au travers de petits décors et d'énigmes.

Bonne nouvelle pour les joueurs qui ne possèderaient pas de terminal Apple : le jeu arrive le 22 juin prochain sur PC et Nintendo Switch. La version PC (disponible sur Steam ) supportera par ailleurs le ray tracing et la technologie NVIDIA DLSS, pour un rendu de toute beauté comme illustré dans la vidéo ci-dessus.

Reste désormais à connaître le prix, encore inconnu.