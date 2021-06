Demon Slayer : le jeu s’offre une localisation occidentale grâce à SEGA

Aux manettes de ce jeu d’action dans l’univers de Demon Slayer, on retrouve le studio CyberConnect2, bien connu pour son travail sur l’adaptation vidéoludique de certains animé comme Dragon Ball Z ou encore Naruto. De ce que l’on sait pour le moment, le jeu est censé nous offrir des joutes nerveuses entre les personnages du manga, et nous faire revivre des arcs très populaires, à l’image de celui du Train de l’Infini adapté au cinéma.

Pour ce qui est de la date, les joueurs et joueuses occidentaux ont de la chance puisqu’ils n’auront à attendre qu’un petit jour supplémentaire par rapport au public japonais, soit le 15 octobre 2021. Demon Slayer : The Hinokami Chronicles est prévu sur PS5 , PS4, Xbox Series X |S, Xbox One et PC via Steam .