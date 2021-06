Le MMO Phantasy Star Online 2: New Genesis sort la semaine prochaine sur Xbox et PC

Doté d’un éditeur de création de personnages complet, le MMO vous laisse la liberté de créer votre propre identité au sein du jeu pour y incarner un avatar unique. Au lancement, quatre races et six classes seront disponibles, et de nouvelles arriveront en août et à l’automne. Initialement limitée au niveau 20, l’expérience sera également étendue jusqu’au niveau 35 à l’hiver.

Pour les heureux possesseurs d’une Xbox Series X |S, One ou d’un PC, cette nouvelle édition est disponible dès le 9 juin prochain et embarque une fonctionnalité crossplay. Malheureusement, New Genesis fait l’impasse sur les versions PlayStation et Switch, exclusives au Japon.