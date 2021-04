Alex Kidd in Miracle World, le remake arrivera le 24 juin

Dans une courte bande-annonce, ce nouveau Alex Kidd in Miracle World, agrémenté d’un petit suffixe « DX » pour l’occasion, semble être bien plus qu’une simple relecture et un joli lissage graphique. Outre des commandes plus fluides et une bande-son remasterisée avec quelques pistes inédites, le jeu proposera son lot de nouveaux modes et niveaux, en plus de ceux issus du jeu original.