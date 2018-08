Comment installer Fortnite sur n’importe quel smartphone Android ?

Installer Fortnite sur son téléphone Android

Le jeu phénomène aux 125 millions de joueurs prépare son atterrissage surProblème : Epic Games, l'éditeur de, a décidé de se passer du magasin d'applications de Google pour distribuer son jeu. En sus,se paie le luxe d' une exclusivité temporaire Pour autant, il est tout à fait possible d'installer Fortnite sur n'importe quel smartphone Android - pour peu qu'il réponde aux exigences de configuration.Inutile de lancer le Google Play Store : Fortnite ne s'y trouve pas, et ne s'y trouvera jamais. Vous ne dénicherez jamais que des clones inoffensifs ou, pire, des applications malveillantes visant à vous dérober des données.À noter que si vous êtes détenteur d'un smartphone Samsung, vous pouvez vous le procurer directement depuis l'application Game Launcher de votre appareil.Pour les autres, la seule manière sûre de télécharger Fortnite sur Android est de se rendre sur le site officiel D'ici, vous pourrez vous inscrire sur la liste d'attente vous permettant de recevoir le précieux sésame. Choisissez ensuite votre appareil dans la liste déroulante (ou cochez « Autre appareil Android » si vous ne le trouvez pas).Normalement, vous devriez avoir reçu un mail d'Epic Games incluant un lien de téléchargement direct pour Fortnite. Cliquez dessus, installez le jeu, et patientez pendant le téléchargement des données.À présent... il ne vous reste plus qu'à attendre. Comble de la frustration : Fortnite est pleinement installé sur votre appareil, mais impossible d'y jouer avant qu'Epic Games ne vous y donne accès. Autrement dit, il vous faudra faire preuve de patience avant que votre demande arrive au sommet de la liste d'attente.