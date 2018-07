Fortnite : la version Android peut-être pas disponible sur le Play Store

Une version Android censée sortir cet été

Ne pas reverser de bénéfices à Google

Modifié le 30/07/2018 à 15h52

Cela fait désormais quelques mois que Fortnite est disponible sur iOS, et autant dire qu'il suscite l'intérêt des utilisateurs. De fait, la version mobile destinée aux iPhone rapporterait la bagatelle de 2 millions de dollars par jour. Si 150 millions de dollars ont effectivement été dépensés par les utilisateurs depuis le lancement du jeu sur mobile, la moyenne serait de quelque 2 millions de dollars par jour, avec un pic de dépenses de 3 millions à la date du 13 juillet.Si les utilisateurs d'iOS peuvent profiter du jeu depuis quelques mois maintenant, ceux qui utilisent Android sont encore en reste. De fait, Fortnite fera bientôt son arrivée sur le système d'exploitation de Google, mais il se pourrait bien que les utilisateurs ne puissent pas le télécharger via le magasin d'applications de la firme.En effet, un utilisateur de Reddit utilisant le pseudonyme thesbros a trouvé quelques informations sur le sujet en se rendant sur le site web d'Epic Games, développeur du jeu populaire. En se penchant de plus près sur le code de la page dédiée à l'utilisation sur mobile, celui-ci a trouvé des informations portant sur le processus d'installation du jeu. Selon les lignes de code, il semblerait que les utilisateurs seront invités à installer le jeu via leur navigateur mobile.Une autre capture d'écran suggère également qu'il faudra autoriser l'installation d'une application issue d'une source inconnue puisque « cela est nécessaire pour installer n'importe quelle application en dehors du Play Store ».Cette découverte semble arguer du fait que Fortnite pourrait bien ne pas être proposé sur le Play Store. Cela pourrait être un choix relativement logique puisque cela signifierait que le développeur du jeu n'aurait pas à céder une partie de ses bénéfices, 30% du prix des transactions, à Google qui exposerait l'application dans son magasin d'application. Malgré tout, Epic Games a accepté de reverser une partie de ses revenus à Apple.Compte tenu du succès du jeu, l'on peut supposer que les futurs joueurs ne seront pas refroidis par le fait de télécharger l'application via le site web du développeur. Si certains s'arrêteront peut-être à cette étape, Epic Games devrait y être gagnant puisqu'il économiserait tout de même 30% du prix des transactions.