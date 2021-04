Fortnite : la dernière mise à jour "booste" la qualité graphique du jeu sur Nintendo Switch

On note aussi que Fortnite prend légèrement moins de place sur le stockage de la console, profitant d'une réduction de poids de l'ordre de 140 Mo. Une optimisation qui semble tenir à cœur aux développeurs depuis quelque temps, puisque Activision a annoncé que ses jeux Call of Duty allaient être très largement allégés, afin de ne plus saturer les disques durs et SSD de nos consoles.