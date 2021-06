Sonic Mania est actuellement gratuit sur l'Epic Game Store

Cette semaine, le légendaire hérisson de SEGA célèbre ses 30 ans. En plus des célébrations virtuelles, quoi de mieux qu'un jeu gratuit pour marquer l'événement ?! Bonne nouvelle, puisque l'Epic Games Store offre Sonic Mania dès à présent. Cet épisode opère un retour réussi à l'ère 2D tout en reprenant le gameplay des premiers opus. Sonic Mania devrait plaire aux joueurs nostalgiques de « la bonne époque ».



Moins connu, Horizon Chase Turbo est le second jeu gratuit de l'Epic Games Store en ce moment. Là aussi, le passé est à l'honneur avec des courses inspirées des années 80 et 90. La patte artistique colorée est plutôt agréable. Dès le 1er juillet 2021, c'est The Spectrum Retreat qui sera à son tour offert.