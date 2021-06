Genshin Impact sera disponible sur l'Epic Games Store à partir du 9 juin

L'actualité autour de Genshin Impact a été très dense ces dernières semaines. Le 28 avril, le soft accueillait sa version optimisée pour la PS5 avec une définition en 4K et des optimisations supplémentaires (temps de chargement plus rapides, meilleur framerate...). De plus, la mise à jour 1.6 débarquera le 9 juin avec de nouvelles tenues alternatives, un personnage et des quêtes inédites. Mais ce n'est pas la seule chose qui arrivera à cette date !