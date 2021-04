Ne ratez pas Tales of the Neon Sea, gratuit sur l'Epic Store cette semaine

Sorti il y a bientôt deux ans, ce jeu « de détective » mêle histoire originale, scènes de crime et puzzles dans un environnement pixel-art très réussi.

Alors qu'il était encore en développement, Tales of the Neon Sea avait reçu de nombreux prix comme l'Excellence in Visual Art 2018 de l'indiePlay et plusieurs récompenses sur Asia Connect ou PAX East / West.

Une réussite critique qui n'a pas été démentie depuis sa sortie. Sur Steam , il collectionne par exemple les louanges avec 83 % de retours positifs sur les 1 127 avis laissés par les joueurs.

Autant de raisons de vous laisser tenter par cette aventure d'une durée estimée entre 13 et 15 heures… et puis gratuit, ce n'est pas cher ! L'offre court jusqu'au 8 avril date à laquelle 3 out of 10: Season Two prendra le relais.