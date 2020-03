11 jeux rétros auxquels il faut absolument (re)jouer en période de confinement

© WildSnap / Shutterstock.com

NEO·Classics, vous connaissez ?

Certains profiteront de ce temps libre imposé pour lire , d'autres pour faire le plein de séries , d'autres encore pour profiter de leurs enfants... Chez Clubic, outre des sorties récentes sur PC ou consoles , on va évidemment en profiter pour (re)lancer aussi quelques jeux de notre enfance.Ainsi, pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus, (re)découvrir tout le charme des jeux d'antan et profiter d'un sentiment de bien-être nostalgique immédiat, voici une petite liste, rapide, efficace et non exhaustive bien sûr, des jeux rétro auxquels rejouer en cette période de confinement.Il vaut des milliards, en or, en dollars, Duck Tales fait incontestablement partie de ces jeux 8 bits que l'on relance avec le même plaisir qu'il y a 30 ans. Un jeu développé par Capcom, au temps de la sainte trinité Nintendo/Disney/Capcom, et toujours aussi appréciable aujourd'hui.Adaptation vidéoludique de la célèbreemmène le joueur aux quatre coins du monde, pour retrouver divers trésors légendaires. Les mondes sont variés, les bonus bien cachés, plusieurs fins sont proposées et on ne se lasse évidemment pas du «»...est une valeur sûre de la NES.Lancé en 1992 sur l'indémodable GameBoy de Nintendo,est un titre assez atypique dans l'univers du célèbre plombier italien, dans lequel on est amené à traverser plusieurs terrains, comme la Tree Zone, la Pumpkin Zone, la Macro Zone ou encore la Turtle Zone.Dans cette (excellente) aventure, Mario doit en effet retrouver les six pièces d'or éparpillées dans les six zones du royaume, avant de pouvoir enfin affronter son double maléfique : Wario ! C'est d'ailleurs la première apparition de ce personnage si emblématique, qui aura, plus tard, droit à ses propres jeux.Bien que Mega Man 2 soit souvent considéré comme LE meilleur opus de la NES (le 3 étant également souvent cité), j'aurais tendance à recommander aux néophytes le quatrième opus de la saga.Un peu moins difficile, plus beau, plus riche (notamment grâce à l'arrivée du Mega Buster),est lui aussi un titre emblématique de cette bonne vieille Nintendo 8 bits. Il demande aux joueurs d'affronter un nouvel ennemi, le Dr Cossack... À moins que ce ne soit en réalité un énième mauvais coup du Dr Wily...En ce mois de mars 2020, il est peut-être grand temps pour vous de revenir sur l'un des sujets de discorde les plus tendances des cours de récréation dans les années 90 : Aladdin est-il meilleur sur Mega Drive ou sur Super Nintendo Développé par Virgin pour le compte de SEGA et par Capcom pour le compte de Nintendo,est un jeu totalement différent sur les deux machines (contrairement aupar exemple). Si vous avez toujours été convaincu qu'une version était meilleure que l'autre, sans jamais avoir lancé cette dernière, c'est l'occasion de combler ce manque, et peut-être (pour ne pas dire sûrement) de découvrir un jeu nettement plus réussi que vous ne le pensiez...» Lancé sur NES en 1993,(qui a été lancé d'abord sur GameBoy) met en scène une adorable boule rose, capable d'absorber ses ennemis et de s'approprier leurs pouvoirs.Particulièrement réussi techniquement (il s'agit tout de même d'un des derniers jeux de la NES),propose également une bande-son inoubliable, un gameplay très élaboré (pour l'époque), mais surtout un côté «» qui fait le plus grand bien en cette période particulère...Pour les amoureux de Super Nintendo, comment ne pas évoquer l'indémodable, lancé en novembre 1994, et mis au point par un Rare alors au sommet de son art.Ce titre, visuellement révolutionnaire à l'époque, fait aujourd'hui encore figure de référence dans le genre plateforme. Il est, en outre, fort de deux suites (elles aussi très réussies), toujours sur Super Nintendo. Pour la petite histoire, en fin d'année 1994, c'est ce mêmequi a mis un coup fatal à SEGA et à son module 32X, lancé parallèlement au jeu de Nintendo...Au tout début des années 90, SEGA lance l'offensive Disney pour installer sa Mega Drive dans un maximum de foyers. De cette collaboration découlent des titres particulièrement accrocheurs, commeet(etaussi mais bon...).Trois titres qui mettent en scène Mickey et Donald, dont la durée de vie n'excède pas une heure (pour chaque jeu), mais qui, 30 ans plus tard, procurent toujours un plaisir de jeu aussi intense !Lancé en 2004 sur Nintendo GameCube,est un RPG, la suite spirituelle desur Nintendo 64, lui-même descendant d'un certain, lancé quelques années auparavant sur Super Nintendo, au Japon et aux Etats-Unis.Bien sûr, si l'opus GameCube est une véritable réussite, on ne saurait que trop vous conseiller de tester les différentes itérations de, sans oublier la saga des, sur consoles portables Nintendo. De quoi découvrir quelques merveilles de jeu vidéo, et vous occuper plusieurs dizaines d'heures.Après un remake très réussi desur Nintendo Switch en fin d'année dernière, et en attendant, il est grand temps de se replonger dans la quête la plus épiques du début des années 90, j'ai nomméEn septembre 1992 (en Europe), après deux opus sur NES, la saga Zelda déboule sur Super Nintendo, et offre un univers plus grand, plus riche, ainsi que de nouvelles capacités... Tous les ingrédients pour faire de ceun vrai chef d'oeuvre à l'époque, et un pur classique indémodable du jeu vidéo en 2020.Lancé en 1992 sur SEGA MegaDrive,est souvent considéré par les fans comme le meilleur épisode de la série. Le jeu apporte en effet son lot de nouveautés, à commencer par la présence de Tails, le Spin Dash... Et la transformation en Super Sonic !On y retrouve donc un Sonic plus rapide, avec des éléments en 3D dans les stages spéciaux, et la possibilité de collecter les sept émeraudes du chaos pour terrasser le Dr Robotnik.est un pur chef d'oeuvre, jouable si possible sur MegaDrive, mais également disponible depuis peu sur Nintendo Switch, via les SEGA AGES.Dans les années 90, Konami était indéniablement un gage de qualité, avec des titres comme, sans oublier. En 1992, les joueurs sur Super Nintendo, ont le bonheur de découvrir le portage d'un titre arcade alors extraordinaire :Jouable jusqu'à quatre en arcade,permet à deux joueurs de coopérer sur Super Nintendo. Cette version console propose également divers bonus, sans oublier une (magistrale) utilisation du Mode 7. Un jeu qui peut aussi se jouer seul, mais qui se savoure donc pleinement en duo.Si vous souhaitez (re)découvrir plus en détails certains jeux indissociables de notre enfance et/ou adolescence, n'hésitez pas à explorer la rubrique NEO·Classics , notre rendez-vous rétro-gaming hebdomadaire, dans lequel nous avons déjà présenté les secrets de Mega Man Duck Tales , ou encore Streets of Rage , entre autres...