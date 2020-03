Après Cyberpunk 2077, CD Projekt RED promet le développement d'un nouveau jeu The Witcher

The Witcher, mais sans le Loup Blanc

La priorité Cyberpunk 2077

L'information vient directement de la société polonaise. Dans les colonnes du site Stooq , Adam Kicinski, président de CD Projekt, explique que les développeurs ont en tête un «» pour ce prochain RPG en solo.Adam Kicinski explique, durant l'interview, que ce jeu solo ne sera pas titréet que Geralt de Riv ne sera probablement pas de la partie. Cependant, le jeu prendrait bel et bien place dans le même univers, inventé par l'auteur polonais Andrej Sapkowski. CD Projekt a par ailleurs signé, en décembre dernier, un nouvel accord avec ce dernier pour continuer à travailler sur la licence à succès.On sait peu de choses sur ce nouveau jeu, mais l'univers deest riche. Adam Kicinski exprime ainsi son envie de faire découvrir cette licence - qui est, au demeurant, une véritable poule aux œufs d'or pour le studio, - sous d'autres coutures. Rappelons que le studio avait déjà, en novembre 2017, exprimé sa volonté de raconter cet univers sous d'autres coutures. D'autant plus qu'il existe déjà un jeu de cartes en ligne et un jeu solo,, lancés en octobre 2018.Adam Kicinski précise même que le développement du jeu débutera à partir du 17 septembre prochain, date de sortie du très attenduIl s'agira dans un premier temps d'une petite équipe, l'essentiel des effectifs étant encore dédié au suivi et développement Cyberpunk. Comme, CD Projekt prévoit déjà d'enrichir l'histoire de DLC conséquents. Un mode multijoueurs est également en développement.