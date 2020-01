Steam présente sa liste des meilleures ventes et des jeux les plus joués en 2019

Sekiro remporte toutes les batailles

Tous les classements à découvrir sur Steam

C'est doncqui a raflé le prix du "jeu de l'année" durant les Steam Awards 2019 . Mais le titre de FromSoftware n'a pas uniquement obtenu cette prestigieuse récompense puisqu'il se trouve aussi parmi les softs les plus joués de l'année passée. En effet, Steam a révélé les douze jeux qui ont été joués par plus de 100 000 utilisateurs simultanés.est accompagné parou encore. La liste complète est disponible à cette adresse Toujours dans cette même catégorie des titres les plus joués, nous retrouvons égalementet bien d'autres parmi ceux se situant dans la tranche des plus de 50 000 utilisateurs simultanés. Les plus grosses nouveautés de l'année passée sont bien représentées dans ce classement et d'autres productions plus anciennes commeetfont de la résistance.Le classement des meilleures ventes Steam en 2019 est logiquement très similaire à celui des softs les plus joués. Dans le haut du panier, nous trouvons une nouvelle foisainsi que. De leur côté,ou encoreréalisent aussi de très bonnes performances.Nous vous invitons aussi à consulter les meilleures ventes des jeux VR des nouveautés ainsi que le palmarès des meilleurs titres en accès anticipé . Ces classements sont aussi l'occasion de découvrir de belles promotions encore en vigueur sur Steam à l'heure actuelle.