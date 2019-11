Cyberpunk 2077 : la quête principale "plus courte que celle de The Witcher 3"

© CD Projekt RED

Moins long que The Witcher III ? Pas si sûr...

CD Projekt RED a récemment tenu un événement communautaire à Varsovie. Le studio en a profité pour nous livrer quelques informations supplémentaires sur son prochain titre : le très attendu, dont la sortie est programmée pour avril 2020 On y apprend que la campagne solo principale du jeu sera plus courte que celle de. Cela peut se révéler un peu décevant, mais l'aventure de Geralt de Riv étant elle-même assez longue, on peut espérer bénéficier tout de même d'une bonne durée de vie. Surtout, les développeurs insistent sur le fait que le système de quêtes secondaires sera plus approfondit dans, avec une plus grande complexité et un fort impact sur l'histoire et l'environnement.Au final, il risque d'être compliqué de comparer la durée de jeu des deux titres. Même s'il y avait énormément de contenus intéressants dans, certaines quêtes d'exploration annexes pouvaient devenir lassantes à partir d'un moment. Si, dont nous avons fait une preview depuis la PGW , parvient à mieux les intégrer, cela pourrait faire gonfler drastiquement la durée de vie du jeu.