Cyberpunk 2077 aura-t-il un mode multijoueurs ? Même les développeurs l’ignorent encore

Un mode multijoueurs remis en question

Un mode qui ruinerait l'immersion

Source : IGN

Malheureusement pour celles et ceux qui espéraient plus d'informations concrètes en direct de la Gamescom , qui se tient actuellement à Cologne, en Allemagne, c'est râpé.confesse avoir du mal à trouver la bonne formule pour son mode « multi ».Dans un entretien accordé àconfirmé des Polonais de, commence par remettre les choses dans leur contexte concernant lede. «;». Ça commence bien.», poursuit Jonkers, rappelant par la même que,Parce que la chose est en réalité encore formulée au conditionnel dans les locaux de CD Projekt. D'un côté les équipes ont la volonté de proposer un contenu encore plus gargantuesque à leurs fans que dans The Witcher 3, d'un autre ils semblent avoir du mal à articuler l'idée d'un mode à plusieurs dans l'univers Cyberpunk 2077. «tranche Marthe Jonkers à Eurogamer,».Alors qu'est-ce qui coince exactement ? Quiconque s'est déjà essayé àet ses extensions sait combien les équipes desoignent leur copie lorsqu'il s'agit d'immersion. Attendu au tournant sur ce point,ne devrait pas décevoir. Du moins pour sa partie solo. Car ajouter à cette ambiance très cadrée des éléments aussi perturbateurs que des joueurs qui, peut-être, n'ont pas l'envie de jouer selon les règles, c'est s'assurer que le château de cartes s'effondre.« ;continue le concept artist.».On comprend bien alors à quel point l'équipe est tiraillée entre ses différentes envies et ses impératifs de qualité. «(le mode multijoueurs)», ajoute le programmeur. Pour conclure, l'homme ajoute «».De quoi rassurer, malgré ces nombreuses incertitudes. Rappelons que