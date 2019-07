Cyberpunk 2077 aura droit à trois prologues différents selon les choix du joueur

© CD Projekt RED

Une histoire adaptable aux décisions du joueur

Source : VG247

En plus d'une ville gigantesque et vivante,aura droit à plusieurs embranchements pour son histoire. Contrairement à de nombreux jeux, ce n'est pas uniquement la fin de l'épopée qui sera modifiée selon les directives du joueur mais bienjusqu'au background de notre protagoniste.Dans un entretien accordé à, en charge du design des quêtes sur, a révélé quelques détails intéressants sur les premiers pas de V (le héros du titre) dans cet univers. Ainsi,au début de l'aventure : Nomade, Corpo ou Enfant des rues.Selon le profil sélectionné,. Par exemple, V vivra dans les terres désolées autour de Night City avant de se rendre en ville. Ce choix sera très important puisque le joueur conservera son background pour tout le reste du jeu. Précisons quea déjà annoncé qu'il n'y aura pas de système de karma (gentil ou méchant).sortira le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.