CD Projekt RED confirme que Cyberpunk 2077 aura bien un mode multijoueurs

Le futur se joue à plusieurs

Source : Techpowerup

À chaque jour son information sur, le jeu tant attendu - et c'est un euphémisme - de. Aujourd'hui, il s'agit du mode multijoueurs qui a été confirmé par le studio, sans grande surprise.Le contraire aurait été étrange, mais CD Projekt RED a confirmé queserait. Le studio avait cependant ce mode en tête dès les premiers mois de développement du jeu et cette confirmation tient d'une volonté desur leur catalogue de jeux (la saga The Witcher, à titre d'exemple, n'avait pas de mode multijoueurs).On se questionne encore quant au fonctionnement de ce mode multi, certains avançant même qu'il pourrait s'agir d'un. Il reste cependant probable que ce dernier marche sur les pas d'un certainen s'inspirant de sa gestion des différents modes multijoueurs...Rien n'est sûr pour le moment et laissons CD Projekt RED nous donner plus de détails dans les semaines ou les mois qui suivent. En attendant, rendez-vous fin août pour essayer la démo du jeu sortira le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.