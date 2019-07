Cyberpunk 2077 : des informations sur la taille du jeu ?

© CD Projekt RED

Même s'il ne sortira qu'en avril 2020,est sans aucun doute un des jeux les plus attendus à l'heure actuelle. Rappelons que le titre plongera le joueur dans un monde ouvert immense prenant place dans la ville de Night City. Le héros (féminin ou masculin), nommé V, devra tout faire pour survivre dans une cité gangrenée par la pauvreté, la criminalité et la drogue. Il faudra donc faire parler les armes et les augmentations cybernétiques pour rétablir l'ordre.Sur le papier,est un jeu extrêmement ambitieux. Ainsi, il est facile d'imaginer qu'il alourdira massivement le disque dur de nos différentes machines. Pourtant, si nous en croyons leeuropéen,. À titre de comparaison,(précédente production du studio polonais) atteint 70 Go avec ses extensions et Red Dead Redemption 2 demandait plus de 100 Go d'espace libre à son lancement.pourrait donc avoir trouvé un juste milieu... Cependant, comme des internautes ont pu le faire remarquer, cette information n'est peut-être pas exacte. En effet, lea parfois recours à despour combler les cases vides de ses fiches de jeux en ligne., surtout que le développement du titre n'est pas bouclé.Quoi qu'il en soit,est attendu suretle 16 avril 2020.