Un préquel de Cyberpunk 2077 va sortir sous forme de jeu de plateau

Plongez dans le lore de Cyberpunk avant l'heure

Source : Polygon

Le jeu de plateau sera présenté au public le 1er août prochain à la Gen Con, la convention américaine dédiée aux jeux de rôle sur plateau, tandis que le kit complet sera disponible plus tard dans l'année.Lesera le premier aperçu du prochain blockbuster de, en dehors desdéjà diffusés. Les fans pourront ainsi débuter leur immersion dans l'univers futuriste de la licence par le biais d'un livre de jeu présentant le monde de, de dés customisés, d'un scénario original, de fiches personnages préremplies et de quatre cartes physiques.Le jeu de tableau de R. Talsorian Games sera disponible au prix de(environ 26 €) sur le site Internet du fabricant. Une date de sortie reste encore à déterminer, tandis que la démo de Cyberpunk 2077 sera rendue publique fin août.est attendu pour le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.