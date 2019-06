Le prisonnier quantique : le jeu vidéo dévellopé par le CEA pour nous sensibiliser à la science

Une grande aventure au cœur des sciences et des technologies

S'initier de façon ludique aux sciences

Entièrement développé en interne, le Prisonnier quantique est un jeu d'aventure en 2D de type « point and click » qui nous fait la promesse d', parfois à la frontière de la science-fiction.Développé par une cinquantaine de salariés du CEA ainsi qu'avec le concours du réseau Canopé du ministère de l'Éducation nationale pour la production du sound design et des illustrations pédagogiques, le Prisonnier quantique vous fera incarner une jeune étudiante du nom de Zoé qui partira à la recherche de l'héritage d'Artus Cropp, un physicien mystérieusement disparu 60 ans plus tôt et qui est peut-être à l'origine d'une incroyable découverte.Accessible à tous via un simple navigateur web (aussi bien sur smartphone, tablette ou ordinateur),, des applications mobiles devraient également voir le jour d'ici 2020 afin de gagner en ergonomie sur les petits écrans et de permettre aux joueurs de s'immiscer dans l'aventure sans connexion.Si le Prisonnier quantique s'adresse à un large public, le CEA a ici surtout eu la volonté de créer un jeu qui permettra aux jeunes de, sans imposer l'aspect pédagogique aux joueurs puisque la difficulté du jeu sera réglable grâce à un système d'indices.Julien Arlot, le concepteur du jeu, explique :

« « Un jeu capable de séduire tout type de gamers, du plus casual au plus exigeant ! » »

Entre science et science-fiction

Ce jeu qui alterne les séquences d'aventure à la troisième personne et la résolution de puzzles avec une vue à la première personne invite en effet à développer son esprit d'analyse et à comprendre les notions scientifiques qui y sont exposées. Au travers de situations périlleuses nécessitant d'avoir recours à des outils et des technologies comme la pile à combustible , le spectromètre, ou la robotique et menant le joueur aux quatre coins du monde et même au-delà, le Prisonnier quantique aborde de nombreuses thématiques scientifiques et non pas uniquement la physique quantique comme pourrait le laisser penser son titre.En complément, le CEA proposera plus d'une vingtaine d'interviews de chercheurs ainsi que d'autres vidéos qui permettront au joueur, s'il le désire, d'approfondir ses connaissances.Ce jeu dont la sortie est prévue pourtiendra le joueur en haleine entre 8 et 12 heures, Julien Arlot promet par ailleursavec un scénario à rebondissement ainsi que des personnages captivants.La présence d'un univers de jeu emprunt à la science-fiction avec son scénario inspiré par un papier de Juan Martin Maldacena traitant d'a permis au CEA de réaliser un jeu d'aventure captivant et unique en son genre, mêlant science et science-fiction.Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA, conseiller scientifique du jeu et auteur d'ouvrages sur les liens entre science et SF explique :Le jeu sera disponible en octobre à l'adresse suivante : https:/prisonnier-quantique.fr . En suivant ce lien, vous aurez d'ores et déja l'occasion de découvrir son teaser interactif.