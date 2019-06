Cyberpunk 2077 : la démo présentée lors de l'E3 sera rendue publique fin août

© CD Projekt RED

Encore deux gros mois à attendre

Source : Dualshockers

En plus de la superbe bande annonce officialisant l'arrivée de Keanu Reeves au sein du casting,s'est présenté longuement à la presse durant l'E3 2019. Les journalistes ont ainsi pu admirer une longue séquence de gameplay d'environ 45 minutes en. Cette appellation est utilisée lorsqu'une présentation est réalisée hors-caméra.Cependant, pour nous aider à patienter, cette démo que personne n'a eu le droit de capturer, seradans un avenir proche.a confirmé qu'elle sera mise en ligne surainsi que sur les réseaux sociauxMême s'il s'agit d'une bonne nouvelle, nous pouvons regretter le fait que le studio polonais va vraisemblablement bouder la, qui se déroulera du 21 au 24 août 2019. La séquence de l' E3 2019 met en scène une mission jouée à deux reprises, avec une approche différente à chaque fois. Le personnage campé par Keanu Reeves y fait même un apparition.sortira le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.