Cyberpunk 2077 : le jeu pourra être terminé sans tuer personne

© CD Projekt RED

Une liberté totale

Source : Windows Central

Alors que l' E3 2019 vient de fermer ses portes,s'est encore une fois imposé comme l'un des meilleurs jeux du salon californien. Le titre du studio polonais a épaté la galerie et a profité de la conférence Microsoft pour annoncer que le mythique Keanu Reeves figurera au casting de cette épopée cybernétique.Durant cet événement, les développeurs ont également appuyé sur un point : les choix qui auront un impact sur l'aventure. Mieux encore, selon un rapport publié par Gamespot , il sera même possible de. Bien entendu, foncer dans le tas ou jouer la carte de la discrétion aura des conséquences, mais il est bon de voir un jeu qui laisse le joueur choisir en âme et conscience.Rappelons quesortira le 16 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu sera compatible avec la technologie Ray Tracing de NVIDIA dès son lancement. La démo présentée à l'E3 2019 endevrait être rendue publique aux alentours de la Gamescom en août prochain.