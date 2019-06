Cyberpunk 2077 sera compatible avec le Ray Tracing de NVIDIA

Un jeu de plus sur la liste

Le Ray Tracing pour ajouter « une couche de profondeur » à Cyberpunk 2077

», a déclaré Matt Wuebbling, Responsable du marketing pour GeForce chez. «».Le, rendu possible il y a un an déjà avec l'introduction des cartes graphiques GeForce RTX , est rendu compatible avec de plus en plus de nouveaux jeux.et(accès anticipé) sont livrés avec le Ray Tracing et,ont récemment rejoint la liste des jeux utilisant cette technologie.Cette semaine à l'Electronic Entertainment Expo, à Los Angeles, les superproductions très attendues,et Watch Dogs: Legion , ont donc été annoncées comme. Pour rappel, le Ray Tracing est une technique graphique avancée utilisée pour apporter aux films des effets visuels. Les GPU NVIDIA GeForce RTX contiennent des cœurs de processeur spécialement conçus pour accélérer le Ray Tracing afin que les effets visuels des jeux puissent être rendus en temps réel.», explique Adam Badowski, Directeur du studio chez CD PROJEKT RED. «».est une histoire d'action et d'aventure en monde ouvert, qui se déroule dans, une mégapole obsédée par le pouvoir, le glamour et les modifications corporelles. Vous incarnez V, un hors-la-loi mercenaire s'attaquant à un implant unique en son genre qui est la clé de l'immortalité. Vous pouvez personnaliser le cyber-ware, les compétences et le style de jeu de votre personnage et explorer une vaste ville où les choix que vous faites façonnent l'histoire et le monde qui vous entoure. Cyberpunk 2077 est attendu pour le 16 avril 2020.