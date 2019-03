Cyberpunk 2077 : le développement est "loin d'être terminé"

Sept ans plus tard, il faut encore attendre...

La transition inévitable vers la prochaine génération ?

Annoncé en 2012 et présenté pour la première fois un an plus tard via un court teaser,est un projet qui a mis beaucoup de temps à prendre forme. Il faut dire qu'en parallèle de ce FPS narratif en monde ouvert avec des éléments RPG (il s'agit bien de la description officielle), le studio polonais a travaillé d'arrache-pied sur la saga The Witcher. Après la troisième aventure incontournable du sorceleur Geralt de Riv, les développeurs sont vraiment attendus au tournant.Récemment, à travers quatre vidéos retraçant son histoire,s'est exprimé sur son ambition ainsi que sur l'avancée du développement de. Malgré les quelques 40 minutes de gameplay dévoilées l'été dernier, le jeu est encore bien loin d'arriver sur nos consoles et PC. Dans le dernier épisode de cette petite série, l'équipe en charge du projet précise bien que le titre estAinsi, une sortie courant 2019 est totalement à exclure. Fort heureusement,ne restera pas silencieux comme le studio a pu le faire ces dernières années. En effet,fera le déplacement jusqu'à l'E3, qui se déroulera du 11 au 14 juin 2019. Véritable habitué des conférences orchestrées par Microsoft, la firme polonaise pourrait bien profiter de l'événement pour dévoiler encore un peu de gameplay.Enfin, nous pouvons forcément imaginer le fait quesortira sur la prochaine génération de consoles. Avec une telle qualité au niveau des graphismes ou encore de l'animation, nous voyons parfaitement ce jeu débarquer sur les futures machines Xbox qui seront présentées à cet E3 2019 . Encore un peu de patience donc...