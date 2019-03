Metal Slug Infinity : les préincriptions pour l'Idle RPG activées sur le Google Play Store

Metal Slug en mode « Idle RPG »

Les pré-inscriptions sont ouvertes

Particulièrement appréciée des amateurs de Neo-Geo, la licenceprépare son retour sur iOS et Android, mais abandonne pour l'occasion le style « run and gun » emblématique de la saga.Au milieu des années 90, SNK lance en arcade (et sur Neo-Geo) un certain Metal Slug, qui deviendra rapidement unedu genre « run and gun ». Une licence toujours aussi appréciée aujourd'hui, avec divers opus parus sur borne d'arcade, mais aussi des compilations sur PS2/Wii/Xbox, sans oublier des épisodes GBA et Nintendo DS.Une licence déjà déclinée àsur mobiles et qui prépare son grand retour, avec un épisode sous-titré. Cette fois, SNK bouscule les codes, puisque ceprendra la forme d'un, à l'instar de, du même développeur (Ekkorr).On y retrouvera évidemment(Marco, Tarma, Eri, etc.) et il s'agira d'affronter des armées de rebelles, de zombies, de momies... Tout en prenant le soin de délivrer un maximum de prisonniers.Selon toute vraisemblance, ce Metal Slug Infinity devrait être proposé enet proposer son lot de micro-transactions. À noter que lessont déjà ouvertes sur le PlayStore de Google. Reste à savoir maintenant quel accueil sera réservé à ce Metal Slug à la sauce « RPG Passif »...