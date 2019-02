Cyberpunk 2077 : une équipe de développement toujours plus grande

The Witcher 3 n'était qu'un petit projet à côté

Le studio polonais est un cas un peu à part dans l'industrie du jeu vidéo. Même sia déjà accouché de jeux AAA comme la saga The Witcher, il n'en reste pas moins un studio totalement indépendant. Avec, les équipes ne comptent pas changer leurs pratiques et comptent même aller toujours plus loin.Ainsi, suite au départ de Sebastian Stepien , qui occupait le poste de directeur créatif,a senti le besoin de rassurer ses fans via un communiqué sur le site polonais Stockwatch . Ainsi, nous apprenons que l'absence de Stepien ne pèse au final pas bien lourd sur la suite du développement. En effet, plus de 400 personnes sont actuellement à l'œuvre sur. À titre de comparaison, "seulement" 250 développeurs travaillaient sur The Witcher 3.Cette donnée met encore une fois en lumière toute l'ambition dequi sera attendu au tournant par une bonne partie des joueurs. Cependant, tous devront prendre leur mal en patience car aucune date de sortie n'a été annoncée à l'heure actuelle.