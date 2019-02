La PS5 pourrait bien être rétrocompatible avec tous les jeux, jusqu'à la PS1

La PS5 pour les rassembler toutes ?

Les kits de développements PS5 déjà en circulation ?

Si certains pestent encore et toujours face à l'impossibilité de lancer le moindre jeu ancienne génération sur PS4 (sans passer par le PS Store), Sony pourrait revoir totalement sa stratégie avec sa future PS5, en offrantMême si la PS4 est un succès incontestable pour Sony, beaucoup de joueurs auraient apprécié pouvoir rejouer à leurs anciens titres PlayStation sur la console du géant nippon. En effet, si la PS2, comme la PS3, étaient compatibles PSOne, impossible pour la PS4 de lire autre chose qu'un blu-ray, rendant ainsi impossible la moindre forme de rétrocompatibilité.De son côté, la Xbox One propose une rétrocompatibilité partielle certes, mais néanmoins très appréciable, pour (re)découvrir des jeux Xbox 360 et même Xbox.Toutefois, un récent brevet déposé par Sony et supervisé par Mark Cerny, pourrait permettre à! Pour cela, Sony utiliserait une technique logicielle nommée "", qui imiterait le comportement d'un ancien hardware, permettant alors deEvidemment, cela n'empêchera pas la future PS5 de disposer d'une toute nouvelle architecture hardware , permettant d'aboutir àUne PS5 qui devrait disposer d. A noter que certains studios internes (les fameux "") auraient déjà reçu les kits de développement de cette future PlayStation.Une PlayStation 5 qui devrait pointer le bout de son capot à l'horizon 2020, mais qui pourrait être annoncée dans le courant de cette année 2019. A noter que Microsoft devrait également lancer sa nouvelle Xbox d'ici 2020...