Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red dévoile quelques détails sur le jeu

Cyberpunk 2077 : un jeu très vertical



© CD Projekt Red

Le choix de la première personne au service de l'immersion



© CD Projekt Red

Le jeu sortira quand il sera prêt

Il fait partie des jeux les plus attendus de cette fin de génération de consoles, et ne devrait montrer le bout de ses pixels que d'ici un an, au mieux. Un temps long que, le studio polonais auquel nous devons la saga de jeux de rôle, mobilise à bon escient pour susciter encore plus d'attente de la part des fans.Après avoir parcouru en long, en large et en travers le gigantesque monde ouvert de The Witcher 3 et de ses extensions, c'est peu dire que les attentes sont immenses concernant. Pour autant, il est difficile pour Maciej Pietras,du studio polonais, de comparer réellement la taille des deux univers.Dans The Witcher 3, "", déclare le développeur à Jeuxactu.com. "".Entièrement conçue à la main - "", précise Maciej Pietras - Night City se parcourra ainsi de bas en haut.. En effet, l'intégralité du scénario de Cyberpunk 2077 se déroulera dans la portion congrue de Night City. Mais quand on sait la propension du studio a étaler son écriture sur une bonne centaine d'heures, on ne devrait pas trop avoir à s'inquiéter de la taille de son aire de jeu.Après une trilogie de jeux de rôle Fantasy à la troisième personne, le choix du studio polonais de passer à une vue FPS a été le fruit de longues réflexions. Cette solution s'est en réalité imposée de par les ambitions d'immersions que porte Cyberpunk 2077. Si la vue à la troisième personne d'un The Witcher 3 servait à mettre en exergue le gigantisme des environnements et de certains ennemis, l'incarnation de V, notre protagoniste dans Cyberpunk 2077 offre à Night City un rôle principal, où chaque élément du décor peut être scruté.C'est également une réminiscence évidente du jeu de plateau duquel Cyberpunk 2077 tire son essence : Cyberpunk 2020. Dans celui-ci, les joueurs doivent créer leur personnage, et l'incarner véritablement durant leur partie. Une phase de conception de son personnage qui sera d'ailleurs particulièrement poussée dans le jeu vidéo. Mais CD Projekt Red l'affirme : "".Les véhicules (tous pilotables et customisables nous dit-on) pourront également être conduits à la troisième ou première personne selon les préférences du joueur.Tenant dur comme fer à sa réputation d'excellence durement acquise, CD Projekt Red se refuse à tout commentaire sur une date de sortie éventuelle.On apprend néanmoins dans cette interview que le développement du jeu a été entamé plus tardivement qu'on ne le pensait auparavant. Si les premiers artworks ont été rendus publics en 2012, ce n'est qu'en 2014, après la sortie de Hearts of Stone, la première extension de The Witcher 3, que le gros de l'équipe de développement s'est penché sur Cyberpunk 2077.Aussi à la question fatidique, Maciej Pietras n'a rien d'autre à répondre qu'un : "". Nous en tout cas, nous serons prêts, et notamment à mettre Cyberpunk 2077 à l'épreuve de ses juteuses promesses.