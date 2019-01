Dark Souls Trilogy sortira en mars sur PS4 et Xbox One



© Bandai Namco

Les portes de l'enfer s'ouvrent à nouveau

Une des trilogies les plus emblématiques est enfin réunie dans un pack et arrive chez nous !

Dark Souls Trilogy sera disponible le 1er Mars 2019.#DarkSoulsRemastered #DarkSouls2 #DarkSouls3 pic.twitter.com/soc6sjVu9m — BANDAI NAMCO Entertainment FR (@BandaiNamcoFR) 11 janvier 2019



En effet, c'est par le biais de l'éditeurque la compilationa été officialisée.Comme son titre l'indique, ce pack embarquera lessur PS4 et Xbox One. Nous y retrouveronset. Bien évidemment, toutes les extensions pour chaque opus seront comprises dans cette compilation.Malheureusement, il semblerait que le steelbook, pourtant annoncé au Japon et en Amérique du Nord, ne sera pas disponible en Europe.Dark Souls Remastered arrivera le. Cette collection est déjà en précommande à la Fnac pour 59,99 €.Bandai Namco n'a pas communiqué d'autres informations pour le moment.