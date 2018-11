Cyberpunk 2077 vise un niveau de finition similaire à Red Dead Redemption 2

« Commentaires élogieux, ventes excellentes »

Quid des conditions de travail chez CD Projekt ?

C'est ce que déclare le CEO deAdam Kicinski au cours d'un appel téléphonique avec des investisseurs, dont la transcription (PDF) a été rendue publique. Faut-il comprendre que l'on n'est pas près d'en voir un bout de pixels ? Rien n'est plus sûr. Toujours est-il que CD Projekt renouvelle sa volonté de créer pourun jeu-monde ultra immersif.Au-delà de l'aspect objectivement qualitatif du dernier jeu de Rockstar Games, c'est également la réception du public qui fait saliver CD Projekt. «», déclare Adam Kicinski à ses interlocuteurs. «».Le studio polonais, propulsé sur le devant de la scène grâce à(2015) et aux 33 millions de jeux vendus en cumulé sur l'ensemble de la licence, ambitionne de frapper très fort avec Cyberpunk 2077. Au vu des déclarations du CEO de l'entreprise, il y a fort à parier que la sortie de son futur carton ne soit pas tout à fait prévue pour demain.Véritable arlésienne du jeu vidéo, Cyberpunk 2077 a été annoncé dès 2012 et une première séquence de gameplay a été dévoilée à l'occasion de la Gamescom 2018.Désirer un jeu aux finitions exemplaires est noble, mais CD Projekt envisage-t-il de s'approprier le zèle de Rockstar Games jusque dans ses excès ?On se souvient que les quelques jours précédant la sortie de Red Dead Redemption 2 ont été émaillés de critiques et témoignages particulièrement virulents qui dénonçaient les fameuses «» nécessaires au bouclage du jeu.Une crainte qui n'est pas injustifiée dans le cas du studio polonais, qui s'est déjà fait épingler pour être particulièrement rompu à la pratique du crunch et à la culture d'entreprise toxique.