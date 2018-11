PUBG sur PS4 le 7 décembre, et à partir de 29,99 euros

PUBG disponible sur PS4 le 7 décembre

Certains n'y croyaient plus, maisva bel et bien voir le jour sur PlayStation 4. Après un lancement (compliqué) en fin d'année dernière sur Xbox One, le célèbre battle royale va également connaitre les joies de la PS4, avec une disponibilité fixée au 7 décembre prochain.Le jeu sera disponible au format dématérialisé via le, mais également en boutiques, au tarif de 29,99 euros pour la version simple. Les plus motivés pourront également mettre la main sur les(49,99 euros) et(59,99 euros). Toutes deux incluront le jeu, le Vivendi Event Pass, ainsi que des G-Coin et BP. Chaque précommande permettra de profiter de bonus exclusifs, et notamment un skin Nathan Drake ou encore le sac à dos d'Ellie, de la série The Last of Us.Selon le responsable de la version PS4, «Reste à savoir maintenant si ce PUBG PS4 sera un peu plus reluisant que la version Xbox One à sa sortie...A noter au passage que ce même PUBG est désormais disponible via le Xbox Game Pass