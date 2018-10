EA annonce "Project Atlas" : sa plateforme de cloud gaming

Les consoles bientôt remplacées ?

Il va sans doute falloir patienter un moment avec de le tester

Après Microsoft avec son Project xCloud et Google avec Project Stream , c'est au tour d'EA de se lancer dans la conception de sa propre plateforme de cloud gaming. L'annonce a été faite par le directeur technique de l'éditeur Ken Moss, sur le site Medium . Le service porte le nom de code Project Atlas.Une équipe de 1000 personnes est actuellement à l'œuvre sur ce projet très ambitieux et plusieurs douzaines de studios à travers le monde contribuent à son développement. Project Atlas permettra aux développeurs de créer leurs jeux pour qu'ils tournent directement sur les serveurs de la plateforme. Cette dernière combinera le moteur Frostbite (utilisé sur des titres comme FIFA ou encore Battlefield) ainsi que des outils pour l'intelligence artificielleMoss qualifie Project Atlas comme étant une plateforme unifiée, qui combine tous les éléments cités plus haut. Il a aussi tenu à préciser la nature de ce service :Pour le moment, Electronic Arts n'est pas encore prêt à annoncer une date de lancement. L'éditeur devra tout de même répondre à plusieurs problématiques et en particulier celle au sujet des connexions internet inégales à travers les différents pays du globe. C'est sans aucun doute la grosse limite rencontrée par cette nouvelle manière d'accéder aux jeux vidéo.