Microsoft : deux nouvelles manettes Phantom Black et Bleu/Gris pour la Xbox One

De nouvelles manettes pour la Xbox One (encore)

Bien que le fan de manettespuisse mettre au point ses propres créations via le Xbox Design Lab depuis quelques mois maintenant, Microsoft semble prendre un malin plaisir à proposer régulièrement de nouvelles manettes de jeu officielles. Quelques semaines seulement après la présentation du nouveau modèle Sport White , le géant américain profite de la Gamescom 2018 pour officialiser un nouveau modèle Phantom Black translucide, et un autre modèle bleu/gris plus classique.La nouvelle manette Phantom Black se veut ainsi inspirée de l'esprit de compétition des joueurs. Elle est décorée d'un dégradé vertical qui va d'un noir mat high-tech translucide à un élégant champagne métallique. Les gâchettes, sticks analogiques, et autres touches noires contrastent avec le bouton multidirectionnel couleur champagne. À l'arrière de la manette, on retrouve des poignées texturées, pour assurer un grip optimal.De son côté, la manette Xbox bleu/gris offre un élégant design gris anthracite. Les touches ABXY, menu et navigation, de couleur gris monochrome, sont là pour renforcer cette idée de design moderne et minimaliste. Quelques accents bleu vif à la base des sticks analogiques et à l'arrière de la manette ajoutent une touche de couleur.L'édition spéciale Phantom Black sera disponible dans les points de vente du monde entier, le 11 septembre pour 69,99 euros. Quant à la manette bleu/gris, elle sera disponible en Amérique du Nord le 25 septembre, et dans le monde entier le 9 octobre pour la somme de 64,99 euros.