Plus besoin d'acheter les extensions pour jouer à World of Warcraft

Casimiro PT / Shutterstock.com

Modifié le 18/07/2018 à 16h17

The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion... Autant d'extensions qu'il faut acheter pour enrichir l'expérience World of Warcraft. Enfin... qu'il fallait acheter !Avec l'arrivée prochaine de, la prochaine extension du MMORPG, Blizzard vient d'annoncer qu'il n'est plus nécessaire d'acheter les extensions précédentes pour s'aventurer dans Azeroth. Il suffit de prendre l'abonnement au jeu, qui donnera accès à tout le contenu jusqu'à Légion inclus. La seule extension qu'il faudra acheter sera donc Battle for Azeroth, dont la sortie est prévue le 14 août prochain.Blizzard a aussi pensé aux comptes "abandonnés en cours de route". L'ensemble des comptes ont étégratuitement, et ils peuvent jouer jusqu'à l'extension Légion.Voilà qui devrait donner une raison de jouer à celles et ceux qui hésitent (encore) à tester World of Warcraft !