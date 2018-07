Sur Twitch, Riot Games réussit à dépasser le milliard de vues

We'd like to extend a thank you to the viewers for helping the @RiotGames @Twitch Channel be the first one to surpass 1 billion views. We could not have done it without your loyal support ❤️ pic.twitter.com/2W69ix0CEJ — lolesports (@lolesports) 24 juin 2018

L'esport aide aux statistiques de vues de Riot Games !

Comparons avec Ninja ou... le Superbowl !

Modifié le 29/06/2018 à 15h53

C'est officiel : Riot Games vient d'atteindre le milliard de vues sur Twitch, la célèbre plateforme de diffusion en direct. C'est la première à comptabiliser un tel score, qui s'explique à la fois par l'esport - et les nombreuses compétitions, sources intarissables de viewers -, mais aussi par le fait que Riot Games existe sur le plateforme depuis son lancement.Évidemment, un tel score de la part de Riot Games est compréhensible. Développeur du populaire MOBA Leagues of Legends (LoL), le jeu est régulièrement à la tête des jeux les plus regardés. Et si selon Statista, c'est Fortnite qui truste la première position - et de loin - en 2018... il ne faut pas oublier que League of Legends est un jeu vieux de presque 10 ans, quand le Battle Royale signé Epic Games n'explose que depuis un an, pour ainsi dire.Il ne faut pas non plus oublier que la scènepermet au jeu d'accumuler énormément de téléspectateurs à travers le monde, durant ses compétitions. Lors du Mid-Season Invitational (MSI) en mai, le nombre de téléspectateur est ainsi monté à 127 millions.Pour ce qui est de Twitch, on ne peut plus ignorer le succès fracassant du streamer Fortnite, Ninja. Il comptabilise, à titre de comparaison, environ 228 millions de vues. Un très joli score. Côté télévision, le Superbowl de cette année a attiré près de 103 millions de téléspectateurs. L'un des programmes les plus regardés à la télévision américaine fait donc moins bien que les MSI de cette année. L'occasion de rappeler, si besoin est, que l'esport rapproche les continents.