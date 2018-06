Jeux vidéo PC / Console : les sorties de la semaine

Flashback 25th Anniversary

Sortie : 19 juin 2018 | Disponibilité : Nintendo Switch | Genre : Plate-forme, Aventure | Editeur : Microïds | Téléchargement : Nintendo eShop ou Steam | Prix : 29,99€



Les Sims 4 : Saisons

Sortie : 22 juin 2018 | Disponibilité : PC, Mac | Genre : Simulation | Editeur : Electronic Arts (EA) | Téléchargement : Site officiel ou Origin | Prix : 39,99€



The Lost Child

Sortie : 22 juin 2018 | Disponibilité : PS4, PS Vita, Nintendo Switch | Genre : RPG | Editeur : Kadowaka Games | Prix : 49,99€



Modifié le 23/06/2018 à 10h50

Parmi les jeux vidéo qui font leur apparition sur la planète des gamers cette semaine, nous avons décidé d'en retenir trois :et. Et il y en a pour tous les goûts. On vous les présente !Un peu de nostalgie pour débuter ces sorties jeux vidéo de la semaine, avecqui fait son grand retour avec une édition anniversaire, 25 ans après la sortie du jeu original, et après avoir été écoulé à plus de 2,2 millions d'exemplaires dans le monde. Microïds propose aux joueurs une édition collector qui comprend le jeu ; une bande-son numérique ; une carte métal numérotée exclusive ; et une autre style cartouche rétro. Sans oublier le manuel d'utilisation directement inspiré de celui de 1993.L'histoire, elle, prend place en 2142. Alors qu'il a fui un vaisseau spatial qui le retenait prisonnier, Conrad B Hart, un éminent scientifique, se réveille sur Titan, une lune colonisée de la planète Saturne. Mais le héros sent le souffle de ses ennemis et ravisseurs dans le dos. Conrad veut retourner sur Terre, et doit déjouer un complot qui menace la planète.fut classé parmi les 100 meilleurs jeux de tous les temps. Autant vous dire que nous avons affaire à un poids lourd. Pour être à la hauteur de son illustre ancêtre, l'édition 2018 présente une version remise au goût du jour, avec un son et une musique remasterisés, une nouvelle fonction « Rewind », adaptée selon le niveau de difficulté ; et des filtres graphiques post-FX, qui permettent la suppression ou l'instauration du flou. Les tutoriels, créés pour nous aiguiller, apportent un confort non-négligeable.Un peu plus de sept mois après, EA propose une nouvelle extension de son jeu de simulation historique. Les Sims vont enfin pouvoir vivre au rythme des saisons, et profiter d'une météo qui peut aller de la canicule accablante aux chutes de neige glaciales. Se lier d'amitié avec un épouvantail magique en automne ; faire du patin à glace l'hiver ; vivre un début d'histoire d'amour durant le printemps ; ou faire la fiesta devant la piscine l'été... tout cela ne relève plus de l'utopie, et est désormais possible. En famille ou entre amis, les habitants les plus déjantés de la planète pourront même se lancer dans de nouvelles carrières.offre aux joueurs la possibilité de découvrir les conséquences de Dame Nature et de la météo ; de profiter d'activités saisonnières ; de faire carrière dans le jardinage ; et de célébrer les jours fériés.Comme pour les autres disques additionnels, il est impératif de disposer du jeu originalet de procéder aux différentes mises à jour pour pouvoir jouer.Débarqué en Europe quelques jours après sa sortie américaine, The Lost Child arrive en RPG prometteur.Le joueur incarne Hayato Ibuki, un journaliste employé par un mystérieux magazine. Ce dernier enquête sur les étranges suicides qui ont eu lieu à la gare de Shinjuku. Alors qu'il est en pleine investigation, le reporter est poussé sur les rails par une ombre noire. Mais au dernier moment, une fille nommée Balucia lui sauve la vie. La jeune femme lui donne alors une étrange boite, dans laquelle se trouve un pistolet démon, qui va s'avérer très utile.l'arme du héros, le Gangour, est un pistolet particulièrement intéressant, qui permet de capturer les démons adverses et les anges déchus, puis de les utiliser comme partenaires en bataille. Les batailles, elles, se jouent au tour par tour, et l'histoire se déroule au Japon.