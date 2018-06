Cyberpunk 2077 : un trailer spectaculaire et... mystérieux

Un trailer aux airs de piratage

Modifié le 11/06/2018 à 16h58

Attendu depuis nombreuses années,, jeu vidéo aux allures futuristes dont la bande son à elle seule pourrait servir de set à un DJ, a été montré de nouveau à l'E3.Le petit bébé de CD Projekt, éditeur de jeux vidéo originaire de Pologne (tout comme Techland et son célèbre Dying Light ), également créateur série des The Witcher, verra finalement le jour.La présentation a été faite à la toute fin de la conférence Microsoft, qui s'est alors fait « hacker » pour l'occasion, le temps d'envoyer le court trailer réalisé avec le moteur du jeu d'une durée d'à peine 1 minute 30. Et si vous pensez que celui-ci ne nous apprend rien, sachez qu'il comporte en fait un message caché comme l'ont déjà relevé beaucoup de fans.En effet, l'espace d'une fraction de seconde à la fin du trailer, apparaît un texte signé des développeurs qui en dit un peu plus sur le jeu tant attendu, et qui a d'ailleurs été très bien traduit par nos confrères de JVC :« Quand ? » On ne mentait pas quand on a vous a dit qu'on ne sortirait pas le jeu avant qu'il soit prêt. Alors on est bien plus près de la date de sortie que la dernière fois, mais l'heure n'est pas encore à l'officialisation, donc restez patients. Ce qui nous motive, c'est la qualité : la beauté d'être un studio indépendant et d'être son propre éditeur.« Grand à quel point ? »« Sans DLC / extensions / DRM ? »« Des microtransactions ? »Voilà qui devrait faire patienter les plus impatients d'entre nous.