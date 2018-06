Le streaming va-t-il tuer l'industrie des consoles de jeux vidéo ?

Ubisoft et Microsoft en accords sur le futur des consoles de jeux vidéo

Vers un monde sans console ?

Modifié le 07/06/2018 à 17h14

Pour lui, la prochaine génération de consoles pourrait bien être la dernière à voir le jour, laissant ensuite la place au streaming de jeux vidéo.Depuis déjà bien des années, de nombreuses personnalités appartenant au secteur du jeu vidéo prédisent la mort des consoles de jeu traditionnelles. Il faut bien avouer qu'avec le développement régulier de nouvelles technologies, il devient vite compliqué de devoir s'imaginer brancher sa grosse console à la télé de son salon d'ici à quelques années.Interrogé à ce sujet par le magazine américain Variety, Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, semble tout à fait d'accord avec cet état de fait. "" déclarait-il.Et si certains d'entre vous se demandent pourquoi, Ubisoft, éditeur de jeux vidéo justement pour consoles, ne semble pas inquiet, voilà la réponse du PDG : "".Une réponse laissant présager qu'Ubisoft est d'ores et déjà en train de préparer l'avenir.Intrigué par ces réponses, Variety a également été demander l'avis de Phil Spencer, actuel dirigeant de Microsoft Studio et responsable produit de la branche Xbox qui déclare quant à lui être actuellement en train de se demander "". Il ajoute : "".Une réponse dont la direction semble rejoindre celle d'Ubisoft.Nintendo et Sony n'ont quant à eux pas souhaité répondre aux questions des journalistes américains. Enfin... Nintendo a accepté de répondre quelque chose qui, en substance donne "on s'en fiche, achetez la Switch avant de penser au futur". Une réponse qui ne fait pas réellement avancer le schmilblick...Ceci étant dit, il est fort probable que les réponses d'Ubisoft et de Microsoft nous donnent un bref aperçu de l'avenir. Un avenir où les jeux vidéo seront toujours présents, mais peut-être pas sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui.