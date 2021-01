Square Enix dépose de nouvelles marques liées à Final Fantasy VII Remake

L'autre marque déposée, « The First Soldier », se raccroche judicieusement à « Ever Crisis » et l'histoire dépeinte dans Crisis Core. Dans sa quête de retrouver Genesis Rhapsodos, Zach en apprend en effet plus sur la manière dont « Project G » a changé Sephiroth, l'antagoniste principal et terriblement classe de Final Fantasy VII.

L'inclusion de l'histoire de Crisis Core dans l'une ou l'autre des prochaines parties de Final Fantasy VII Remake serait donc logique et permettrait à Square Enix de nous en dire plus sur l'identité de Sephiroth et comment il a obtenu autant de puissance.

Il s'agit bien entendu de simples suppositions, qui semblent cependant assez réalistes. Les fans de la licence et de Final Fantasy VII en particulier ne manqueront sans doute pas de théoriser sur ce que cela pourrait signifier pour la suite très attendue du Remake et des projets de Square Enix sur ce qui gravite autour de ce titre.