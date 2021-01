L'improbable cross-over de DOOM dans Fall Guys débarque le 12 janvier

Lancé en août dernier sur PC et PS4, Fall Guys: Ultimate Knockout a fait l’unanimité avec ses 7 millions de copies écoulées sur Steam en seulement trois semaines. Le jeu développé par Mediatonic a aussi largement profité de sa gratuité sur la console de Sony via le PlayStation Plus pour se forger une grande communauté. Dans le but de garder tout ce beau monde occupé, les créateurs du soft ont décidé d'enchaîner les partenariats...