Scars Above, le jeux d'aventure, dévoile du gameplay qui va faire saliver les fans de SF

Pour l'instant, on en sait pas autre chose de Scars Above que ce qu'en disent ses développeurs. Ils le présentent comme « un jeu de tir à la troisième personne stimulant et immersif inspiré des jeux d'action-aventure modernes. Il reprend les éléments de base du genre, comme la sensation gratifiante de surmonter la difficulté, et les associe à une histoire captivante et complexe, à une conception méticuleuse et soignée du monde, et à un écosystème vivant à explorer et à endurer. Il s'agit d'un jeu de mystère et de découverte. »