E3 2021 : Marvel's Guardians of the Galaxy dévoilé par Square Enix et Eidos Montreal

Pour son nouveau projet, édité bien sûr par Square Enix, Eidos Montreal va donc apporter tout son talent à une nouvelle adaptation vidéoludique de Guardians of the Galaxy. Contrairement à Marvel's Avengers , il ne s'agira en revanche ni d'un jeu en tant que service, ni d'un jeu multijoueur, mais d'une aventure purement solo.



Nous y incarnerons donc un Peter Quill au top de sa forme, qui sera en mesure de donner des instructions à son équipe de Gardiens durant des combats ressemblant au gameplay de Marvel's Avengers, voire de les gérer dans le cadre de disputes (attendues au sein d'un tel groupe). De nombreux choix de dialogue seront de la partie et pourront avoir un impact sur la suite des aventures. En tout cas, force est de constater que l'humour iconique de cette franchise est religieusement respecté.

Marvel's Guardians of the Galaxy nous emmènera dans de nombreux lieux à travers la galaxie dans une aventure qui s'annonce vaste et variée. Pour rythmer tout cela, nous retrouverons bien sûr les playlists endiablées de Peter Quill, faisant la part belle au rock à l'ancienne.