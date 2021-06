Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, l'autre J-RPG 2D-HD s'exhibe en vidéo sur Xbox

Alors que Square-Enix avait su charmer plus d'un amateur de RPG avec l'annonce du remake de Dragon Quest III, Microsoft a profité de son showcase pré-E3 pour officialiser Eiyuden Chronicle Hundred Heroes. Il s'agit là aussi d'un RPG qui se pare d'un look façon 2D-HD, très similaire à celui d'un Octopath Traveler (ou d'un Dragon Quest III).

Un nouveau J-RPG qui est développé par Rabbit & Bear Studios et qui sera édité par 505 Games. Un certain Yoshitaka Murayama est aux commandes, ce dernier étant notamment à l'origine de Suikoden I et II. Alors évidemment, ça titille un peu (beaucoup) notre curiosité. Soulignons toutefois que le jeu ne sera pas disponible avant 2022.