E3 2021 : Diablo II Resurrected confirmé pour le 23 septembre 2021 sur PC / consoles

Les rumeurs de ces derniers jours disaient donc vrai et après une longue phase d'alpha technique, Diablo II Resurrected — dont le développement aurait débuté courant 2019 — sortira bel et bien avant la fin de cette année, le 23 septembre 2021 pour être tout à fait exact.

À l'occasion de sa conférence E3 2021, c'est Microsoft qui a « vendu la mèche » et l'éditeur en a profité pour rappeler quelques points essentiels. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le jeu sera optimisé pour atteindre, au maximum, le 4K à 60 images par seconde.

Le jeu sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Xbox Series X |S et Switch avec une progression cross-platform et un mode coopératif jusqu'à 8 joueurs et joueuses. Enfin, les précommandes, déjà disponibles, donnent accès à la bêta et à un cosmétique Diablo III.