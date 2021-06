E3 2021 : Rainbow Six Extraction se révèle en profondeur

Plutôt que d'attendre sa conférence, l'éditeur français choisissait de faire le point sur l'avenir de Rainbow Six Quarantine dès la semaine dernière . Ce fut l'occasion d'apprendre que le Quarantine du titre cédait sa place à Extraction et que ce jeu inédit se reposera sur les bases d'un certain Rainbow Six Siege dont il reprend une partie du casting. Nous serons donc toujours en présence d'un jeu de tir tactique à la première personne. Cette fois, les joueurs et joueuses devront faire face à une étrange menace alien.