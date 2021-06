Among Us tease son avenir : nouvelle carte, succès, nouveaux rôles et mode

Ensuite, le studio a dévoilé sur quoi il allait travailler après cela. Dans un futur non précisé, une 5e carte sera tout d'abord ajoutée. Des succès feront aussi leur apparition, de même qu'un système permettant de lier ses comptes entre différentes plateformes afin de conserver ses données et éléments cosmétiques. Par ailleurs, des éléments cosmétiques au niveau des visières seront également ajoutés.

Plus important, des versions Xbox et PlayStation sont en cours de développement, et de nouveaux rôles en plus des imposteurs et membres d'équipages seront ajoutés. Dans la vidéo ci-dessus, on peut apercevoir un scientifique et un shérif, sans pour autant savoir pour le moment de quoi il s'agit exactement.

Enfin, un mode Hide 'N Seek officiel sera ajouté. Celui-ci devrait plus ou moins reprendre les règles que les joueurs appliquaient déjà dans leurs parties personnelles, à savoir que les imposteurs sont connus et peuvent tuer à tout va, mais ne peuvent pas voir très loin et doivent débusquer les membres d'équipage qui tentent de faire leurs tâches discrètement.