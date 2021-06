Far Cry 6 : des portions du jeu jouables en vue à la troisième personne

De plus, cette feature est également là pour permettre aux joueurs de profiter du système de personnalisation de l’héroïne ou du héros. Car, en effet, une vue à la première personne n’offre pas la possibilité aux joueurs d’admirer le rendu de leur personnage. Pour ces raisons, Ubisoft a voulu que cette option fasse pleinement partie de l’expérience Far Cry 6.

Pour rappel, le jeu sort le 7 octobre sur PC, PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S, Stadia et Luna. Et pour en apprendre davantage sur ce nouveau volet, il sera détaillé lors du showcase d’Ubisoft le 12 juin à 21 h sur Twitch, YouTube et la page Ubisoft Forward.