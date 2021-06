Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) travaille sur un jeu multijoueur

« Embarquez pour la prochaine aventure de Naughty Dog – le premier jeu multijoueur en standalone du studio. » Voilà ce qu'il est possible de lire sur plusieurs offres d'emploi. Le texte va plus loin en précisant que l'équipe cherche à obtenir le même niveau de qualité sur ce titre connecté que sur ses aventures solo. Mais quel jeu se cache derrière ce projet qui pourrait inquiéter les fans du studio ?



Tout porte à croire qu'il s'agirait du mode multijoueur de The Last of Us Part II qui aurait pris de l'ampleur pour devenir un jeu à part entière. Naughty Dog est coutumier du fait puisque Uncharted: The Lost Legacy devait initialement être un DLC du quatrième opus avant de devenir indépendant. Il va donc falloir patienter jusqu'à une annonce officielle pour en apprendre plus. Précisons que Naughty Dog travaillerait aussi sur un remake du premier The Last of Us.